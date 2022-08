Agractie: wij verwachten daden van het kabinet

Boerenorganisaties willen dat het kabinet ze tegemoetkomt in de plannen voor stikstofregels. ‘Wij verwachten daden. Heel concreet: we hebben al twee maanden gezegd wat we willen, er is nieuwe wetenschappelijke informatie. Het CDA wil ook beweging. Het is nu aan het kabinet om te laten zien dat ze tot daden willen komen en een begin willen maken aan het herstel van vertrouwen’, zegt voorman Bart Kemp van Agractie.

Kemp praat woensdagochtend met stikstofbemiddelaar Johan Remkes, premier Mark Rutte en enkele ministers over de stikstofmaatregelen waar boeren al tijden tegen protesteren. Het gesprek wordt gehouden in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag.

Kemp liet bij aankomst voor het overleg ook weten: ‘Als Remkes tot een oplossing wil komen, zal hij het kabinet moeten adviseren om tot daden te komen. Want de onrust in het land neemt alleen maar toe, er zijn veel maatschappelijke problemen, dus laten we nu beginnen met herstel van vertrouwen en daden stellen om hier uit te komen.’ Hij voegt eraan toe: ‘Een spelletje voor de bühne trappen wij niet in.’