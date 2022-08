CNV over begrotingsplannen coalitie: eerst zien dan geloven

Vakbond CNV wil eerst zien wat het kabinet daadwerkelijk doet voor de portemonnee van Nederlandse huishoudens voordat het gelooft dat de nieuwe begrotingsplannen goed zijn voor de koopkracht. Voorzitter Piet Fortuin stelt in een eerste reactie op de overeenkomst dat er ‘grote stappen’ nodig zijn om de gevolgen van de grote prijsstijgingen te beperken.

Premier Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag verklaarden na afloop van een marathonoverleg dat de nieuwe plannen goed zullen zijn voor de koopkracht van Nederlanders. ‘Mijn eerste reactie is: eerst zien, dan geloven’, zegt Fortuin daarover. ‘Het koopkrachtverlies is zo groot voor mensen. Niet alleen energie is duurder, maar ook de gewone boodschappen. Het treft allang niet meer alleen de lage inkomensgroepen. Er zal dan echt substantieel meer geld bij moeten om dat te verzachten’, zegt Fortuin.

De CNV-voorzitter oppert een snellere verhoging van het minimumloon. Ook zou er een forse compensatie voor de stijgende gas- en elektriciteitsrekeningen moeten komen. Daarnaast ziet Fortuin heil in het sterk verhogen van het maximumbedrag aan reiskosten die werkgevers belastingvrij kunnen vergoeden voor hun personeel. ‘Ik hoop dat ze niet alleen kijken naar alleen een stapje, maar een reuzenstap zetten. Mensen zitten echt in de problemen nu en voor de komende winter.’

FNV, de grootste vakbond van Nederland, wil niet reageren zolang er nog niets concreets duidelijk is over de begroting van volgend jaar. De bond herhaalt wel de oproep om, vooral met het oog op de hoge inflatie, het minimumloon in één keer te verhogen tot 14 euro.