Taliban vieren dat laatste Amerikanen jaar geleden zijn weggegaan

De Taliban in Afghanistan hebben woensdag uitgeroepen tot een nationale feestdag. Het is een jaar geleden dat de laatste Amerikaanse militairen uit het land vertrokken.

Op de luchtmachtbasis Bagram, aan de rand van Kabul, werd een officiële ceremonie gehouden. Buitenlandse media mochten daarbij niet aanwezig zijn. De basis was zo’n twintig jaar lang de belangrijkste luchtmachtbasis van de Verenigde Staten in Afghanistan. Zo’n 10.000 Amerikaanse militairen waren er gestationeerd.

In een verklaring meldt de regering dat deze dag ‘de vrijheid van de Amerikaanse bezetting’ markeert. ‘Gelukkige Onafhankelijkheidsdag’, twitterde woensdag een woordvoerder van de regering. Dinsdagnacht werd in de hoofdstad Kabul al vuurwerk afgestoken en met geweren in de lucht geschoten. Nabij de voormalige Amerikaanse ambassade kwamen gewapende Talibanstrijders bijeen met vlaggen. ‘Dood aan Amerika’, werd er onder meer geroepen.

Op 31 augustus 2021 vertrok even voor middernacht een vliegtuig vanaf de luchthaven van Kabul met aan boord de laatste Amerikaanse troepen. Afghanistan was toen al volledig onder de voet gelopen door de Taliban.

De Taliban beloofden aanvankelijk een minder streng regime dan in de jaren negentig, maar inmiddels is er opnieuw sprake van onderdrukking. Zo zijn bijvoorbeeld de rechten van vrouwen en meisjes fors ingeperkt.