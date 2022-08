Oekraïne wil Russische militairen paaien met ‘nieuw leven’

De minister zegt ervan overtuigd te zijn dat een dergelijke regeling meerwaarde zou hebben voor zijn land. ‘Als ook maar één Russische militair de wapens neerlegt en besluit te vertrekken, betekent dat dat er Oekraïense levens gespaard blijven en dat we een stap richting vrede hebben gezet’, aldus Koeleba tegen persbureau Reuters. Hij trad niet in detail over waar Russische spijtoptanten dan ondergebracht moeten worden.

President Volodimir Zelenski had Russische troepen deze week al opgeroepen te vluchten voor hun leven. Dat gebeurde na de start van een nieuw Oekraïens offensief in het zuiden van zijn land. Het Britse ministerie van Defensie, dat dagelijks met updates komt over het conflict, meldde woensdag dat de Russen op sommige plaatsen zijn teruggedreven. Het departement verwacht dat Rusland daar reserves in de strijd gaat gooien.

Toeristen weren

Oekraïne hoopt ondertussen dat de EU besluit om Russische toeristen te weren. Sommige Europese landen sturen aan op zo’n inreisverbod, maar er is veel discussie over hoe ingrijpend zo’n maatregel precies zou moeten zijn. Rusland heeft al gedreigd met tegenmaatregelen als de EU het Russische reizigers moeilijker maakt.

Minister Koeleba zei in aanloop naar een bijeenkomst met EU-ministers dat een volledige toeristenstop een gepaste reactie zou zijn ‘op de genocide aanvalsoorlog die Rusland voert in het hart van Europa’. De invasie wordt volgens hem gesteund door een ‘overweldigende meerderheid van de Russische burgers’.