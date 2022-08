Hoekstra: niet op eigen houtje toeristenvisa Russen schrappen

EU-landen zouden niet op eigen houtje de komst van Russische toeristen moeten tegenhouden, vindt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Voorvechters als Nederland en aarzelaars als Duitsland moeten er samen uitkomen. Want ‘het eerste gebod in tijden van oorlog is eenheid’, zei Hoekstra voor aanvang van overleg met zijn EU-collega’s in Praag.