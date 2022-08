Gasprijs licht omhoog na sluiting Nord Stream door Rusland

De marktprijs voor gas in Europa is woensdag licht gestegen nadat Rusland de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 1 heeft stilgelegd. Dat is volgens het Russische staatsgasconcern Gazprom nodig voor onderhoud, maar toezichthouders in Europa betwijfelen dat.

Op de voor Europa maatgevende beurs in Amsterdam steeg de prijs voor een megawattuur in de ochtend 2,3 procent tot ruim 271 euro. Dat is een bijna tien keer zo hoge prijs als een jaar geleden. Eerder deze maand bereikte de gasprijs nieuwe recordhoogtes, maar maandag daalde die flink na het nieuws dat Europese gasopslagen goed gevuld zijn.

Nord Stream 1 is een belangrijke gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland. Gazprom sluit die voor drie dagen, officieel wegens onderhoudswerkzaamheden. Maar Klaus Müller, baas van de Duitse toezichthouder voor de energievoorziening, noemt die verklaring ‘technisch gezien onbegrijpelijk’. Hij denkt dat het om een smoes gaat om politieke druk uit te oefenen op de Europese Unie. Die steunt Oekraïne in de strijd tegen de Russische inval, onder andere via sancties tegen Rusland.

Productie verlagen

Ondertussen verlagen of pauzeren steeds meer industriebedrijven hun productie. In Nederland sloot kunstmestproducent Yara wegens de gasprijzen een ammoniakfabriek, na eerder twee andere al te hebben stilgelegd wegens onderhoud. In het Belgische Genk stopte metaalfabrikant Aperam de productie wegens hoge energieprijzen.

De hoge energiekosten jagen ook huishoudens op kosten. Verschillende landen in de Europese Unie hebben al ingegrepen om de stijging van de energierekening in te perken. Frankrijk verlengt de periode waarin maximumtarieven van elektriciteit gelden tot volgend jaar. Italië trekt tientallen miljarden euro’s uit om bedrijven en huishoudens te compenseren voor de gestegen energiekosten. Nederland verlaagde belastingen op energie en brandstof.