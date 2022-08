Chipmachinemaker ASML stijgt op Damrak na koopadvies

De consumentenprijzen in het eurogebied zijn naar verwachting opnieuw flink toegenomen, mede door de sterke stijging van de gasprijs. Het CBS meldde alvast dat de inflatie in Nederland deze maand volgens de Europese rekenmethode is uitgekomen op 13,6 procent. In juli was dat nog 11,6 procent.

De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank heeft de rente in het eurogebied al verhoogd met 0,5 procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden. Verschillende beleidsmakers van de ECB, waaronder president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, hebben al gehint op een stevige renteverhoging in de eurozone.

Ahold Delhaize

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 695,96 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 935,58 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel vlak. Londen daalde 0,1 procent.

ASMI, Besi en ASML stegen tot 4 procent. Ook supermarktconcern Ahold Delhaize (plus 1,7 procent) stond in de kopgroep van de AEX, dankzij een koopadvies door analisten van Bryan Garnier. Techinvesteerder Prosus deed eveneens goede zaken en dikte 2,8 procent aan. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloot de rij met een min van 1,2 procent.

AkzoNobel daalde 0,3 procent. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van het verfconcern verlaagd. Philips verloor 0,9 procent. Het zorgtechnologiebedrijf moet een boete betalen van 4,2 miljoen euro aan de Amerikaanse overheid omdat het bedrijf het leger niet goed had geïnformeerd over aanpassingen aan bepaalde producten. Philips leverde de Amerikaanse strijdkrachten apparaten voor de controle van de hartslag van patiënten.

Gamebedrijf

Bij de kleinere bedrijven steeg Azerion 1,5 procent. Het Nederlandse gamebedrijf boekte in het tweede kwartaal bijna dubbel zo veel omzet als een jaar eerder. Het bedrijf wist meer advertentieruimte binnen zijn gratis spelletjes voor mobiele telefoons te verkopen.

De euro was iets meer waard dan de dollar en noteerde 1,0014 dollar. De olieprijzen veerden wat op na de forse daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 92,10 dollar. Brentolie kostte ook een half procent meer, op 99,80 dollar per vat.