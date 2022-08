Minister: Frankrijk voorbereid op stopzetting gaslevering Rusland

Frankrijk is voorbereid op een volledige stopzetting van de gasleveringen aan het land door Rusland. Dat zei de Franse energieminister Agnès Pannier-Runacher in een reactie op het besluit van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom om per 1 september de leveringen aan het Franse energiebedrijf Engie te staken.

Volgens de minister gebruikt Gazprom ‘louter een excuus’ om de levering van aardgas aan Engie stop te zetten, en voegde eraan toe dat het land had geanticipeerd op het verlies van de Russische leveringen. ‘Zoals we hadden verwacht, gebruikt Rusland gas als oorlogswapen en wordt een onenigheid over contracten van Engie gebruikt als voorwendsel om de Franse bevoorrading verder te verminderen.’

Gazprom meldde eerder al minder gas te leveren aan Engie vanwege een meningsverschil over contractvoorwaarden. Later verklaarde het Russische bedrijf de toevoer volledig te staken omdat het Franse energiebedrijf niet de volledige rekening over juli zou hebben betaald.

Afhankelijkheid

‘Frankrijk bereidt zich sinds de lente al voor op dit scenario’, aldus de Franse energieminister. Het land heeft zijn afhankelijkheid aan Russische gasleveringen al teruggebracht tot 9 procent, van ongeveer het dubbele vóór de invasie van Oekraïne. Ook zitten de opslagen in het land al voor zo’n 90 procent vol.

Hoewel Frankrijk minder afhankelijk is van de invoer van gas uit Rusland dan veel van zijn buurlanden, is het land toch bezorgd over de energievoorziening. Zo waarschuwde de Franse regering bedrijven al dat energie komende winter mogelijk wordt gerantsoeneerd en worden bedrijven opgeroepen om energie te besparen.

Gazprom sluit al langer Europese landen af van gasleveringen in een reactie op de westerse sancties tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne. De stap van Gazprom om Engie af te sluiten valt samen met het stilleggen van de Nord Stream-pijplijn vanwege onderhoud. De gastoevoer via deze pijpleiding is woensdag voor 72 uur stilgelegd. De vorige keer dat de pijpleiding wegens onderhoud werd stilgelegd, schroefde Gazprom bij de heropening de hoeveelheid gas die door de lijn heen kwam verder terug.