NS: redelijk wat treinuitval, waarschijnlijk ook rest van de dag

Woensdagmorgen is er sprake van redelijk wat treinuitval en is de dienstregeling niet op orde, zegt een woordvoerder van de NS. Hij verwacht dat dit ook de rest van de dag het geval zal zijn.

Woensdag staakt het personeel van de NS in de regio’s Zuid-Nederland en Oost-Nederland. Maar ook buiten dit stakingsgebied ondervinden reizigers hinder van de staking.

‘Het spoor is zo verweven dat we dit ook in andere delen van het land merken. Daarnaast ondervinden we naweeën van dinsdag.’ Toen lag het treinverkeer in vrijwel het hele land plat als gevolg van een staking in het midden van het land.

‘We hebben daardoor moeite gehad om treinen op de juist plek te krijgen om te kunnen starten. Dit verklaart dat er treinen uitvallen en mogelijk ook korter zijn dan reizigers van ons gewend zijn.’

Ook op Utrecht Centraal is het erg druk, constateert de woordvoerder. Dat heeft te maken met de combinatie van de staking plus het feit dat het ochtendspits is, zegt hij. Reizigers die woensdag nog willen treinen, moeten de reisinformatie goed in de gaten houden, raadt hij aan.

Er is woensdag geen sprake van een hele drukke ochtendspits op de weg. Op de snelwegen staat 81 kilometer file.