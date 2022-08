Grote natuurbrand in natuurgebied De Peel

In het natuurgebied De Peel nabij het Limburgse dorp Griendtsveen woedt een grote natuurbrand, meldt de brandweer. De omvang van de brand bedraagt ongeveer 1 hectare. De brand is opgeschaald naar zeer grote natuurbrand en de brandweer is met diverse eenheden onderweg.

In 2020 woedde enkele kilometers verderop in hetzelfde gebied een brand die moeilijk te bestrijden bleek. Het vuur smeulde wekenlang ondergronds en de zogeheten Peelbrand legde uiteindelijk 800 hectare natuurgebied in de as.