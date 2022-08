Trein rijdt weer, behalve in Oost- en Zuid-Nederland door staking

Het personeel van de NS staakt woensdag voor de vijfde en voorlopig laatste keer. De regio Zuid- en Oost-Nederland is dan aan de beurt. In de rest van het land rijden de treinen weer. Reizigers moeten wel rekening houden met de gevolgen van de staking van dinsdag in het midden van het land. Door die actie lag het treinverkeer in vrijwel het hele land stil. Daar kunnen reizigers vooral op woensdagochtend nog hinder van ondervinden.