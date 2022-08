Gaspijplijn Nord Stream gaat weer dicht, Gazprom claimt onderhoud

Gaspijplijn Nord Stream 1 gaat opnieuw dicht voor onderhoud, heeft het Russische staatsgasconcern Gazprom aangekondigd. Woensdag om 04.00 uur in de ochtend wordt de gastoevoer stilgelegd en pas 72 uur later wordt die hervat. In tegenstelling tot de sluiting eerder deze zomer betreft het hier geen gepland onderhoud.