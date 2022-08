Musk wil uitstel Twitter-rechtszaak na kritiek klokkenluider

Elon Musk wil dat de rechtszaak die Twitter tegen hem heeft aangespannen een maand wordt uitgesteld. Als het aan de Tesla-baas ligt, zou de zaak dan in november worden behandeld in plaats van in oktober. Eerder op dinsdag was ook al duidelijk geworden dat Musk een nieuwe reden aanvoerde om onder de overname van Twitter uit te komen, namelijk kritiek op de leiding van het bedrijf door een klokkenluider.

Musks advocaten schreven in rechtbankdocumenten dat de beschuldigingen van die klokkenluider laten zien dat Twitter de voorwaarden voor de overname heeft geschonden. De advocaten schrijven onder meer over ‘flagrante tekortkomingen’ in de beveiliging tegen hackers en over andere privacykwesties van het platform.

Voormalig hoofd beveiliging van Twitter Peiter Zatko beweert dat het socialemediabedrijf niet goed omging met persoonlijke gegevens van gebruikers. Zo was een deel van de software niet meer up-to-date. Ook hielden leidinggevenden informatie achter over datalekken en gebrekkige bescherming van gebruikersgegevens. Volgens Zatko wisten de topmensen van Twitter ook niks van het aantal spam- of robotaccounts, of boeide het ze niet.

Niet rechtsgeldig

Twitter heeft gezegd dat de brief van Musk niet rechtsgeldig is en dat Twitter de voorwaarden van de deal niet heeft geschonden. Twitter heeft de getuigenis van Zatko al afgedaan als ‘een vals verhaal, dat bol staat van de tegenstrijdigheden en onjuistheden’.

Musk wilde al eerder dat de rechtszaak later zou beginnen, terwijl Twitter aanstuurde op een zo snel mogelijk begin, mogelijk al in september. Een rechter in Delaware besloot een datum in medio oktober te kiezen. De afgelopen weken is er desondanks het nodige juridische gedoe geweest, met vooral eisen van Musk om extra informatie te krijgen van Twitter.

Te weinig echte mensen

De rijkste man ter wereld had in april 44 miljard dollar over voor het socialemediabedrijf, maar wilde in juli van de overname af. Twitter zou te weinig echte mensen onder de gebruikers hebben en te veel bots.

Ondertussen schaarden twee adviseurs van aandeelhouders zich achter het bod van Musk. Institutional Shareholder Services (ISS) en Glass Lewis menen beide dat het overnamebod van Musk gunstig is voor de aandeelhouders van Twitter. ISS stelt dat de situatie uniek is, maar dat aandeelhouders zich op de inhoud van het bod moeten richten en niet op de ‘ruis eromheen’.