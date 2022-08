Gemeente opent condoleanceregister na drama Nieuw-Beijerland

De gemeente Hoeksche Waard heeft in de gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland een plek ingericht met een condoleanceregister voor de slachtoffers van het drama in Nieuw-Beijerland. Ook is er op internet een condoleanceregister te vinden, waar iedereen gevoelens kan uiten of een persoonlijk bericht kan plaatsen, zo meldt de gemeente.

In Nieuw-Beijerland veroorzaakte een vrachtwagen zaterdagavond een dodelijk ongeval op een buurtfeest. Er kwamen zes volwassen personen om het leven onder wie een hoogzwangere vrouw, waarmee het dodental uitkwam op zeven. Ook zeven aanwezigen, onder wie kinderen, raakten gewond.

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot tekende dinsdagmiddag als eerste het register. ‘Het verlies is onmetelijk en het verdriet immens groot’, aldus Aptroot. ‘De Hoeksche Waard is diep geraakt, in diepe rouw. Tegelijkertijd is de betrokkenheid ongelooflijk troostvol, net als de enorme steun vanuit de gemeenschap en uit het hele land.’

De burgemeester zal de condoleanceregisters op een later moment overhandigen aan de nabestaanden.

Dinsdag bleek dat de 45-jarige Spaanse chauffeur van de vrachtauto langer vast blijft zitten. Hij wordt medisch onderzocht, zijn bloed is afgenomen om te zien of er medicatie is gebruikt en er wordt gekeken of hij ten tijde van het ongeluk niet heeft getelefoneerd of op andere wijze was afgeleid. Vanwege het lopende onderzoek kan het OM momenteel niet meer informatie geven.