Topman Ryanair bezorgd over mogelijke recessie

Topman Michael O’Leary van de Ierse luchtvaartgroep Ryanair is bezorgd dat een mogelijke economische recessie de luchtvaart in het winterseizoen kan raken. Ook de hoge inflatie kan volgens hem voor problemen gaan zorgen omdat mensen mogelijk minder vaak op vliegvakantie gaan om geld te besparen.

‘Je zou gek zijn als je je geen zorgen zou maken over een dreigende recessie’, zei O’Leary tegen verslaggevers in Londen. Ryanair heeft een goede zomerperiode achter de rug omdat de vraag naar reizen sterk is opgeveerd na de coronacrisis, ondanks stakingen en problemen met drukte op luchthavens. De budgetvlieger is van plan de capaciteit voor de winterperiode te vergroten, maar volgens O’Leary is het herstel nog kwetsbaar en gevoelig voor externe schokken zoals een escalatie van de oorlog in Oekraïne.

Ook voor volgend jaar is er de zorg bij Ryanair dat de vraag naar tickets geraakt kan worden door de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud. O’Leary denkt wel dat reizigers dan eerder zullen kiezen voor vluchten met prijsvechters in plaats van duurdere maatschappijen.

Vorige week verhoogde Ryanair nog zijn prognose voor het passagiersvervoer over heel 2022. De onderneming rekent nu voor dit jaar op in totaal 166,5 miljoen reizigers. Ook gaat Ryanair komende winter meer vluchten aanbieden vanaf Britse luchthavens naar met name zonbestemmingen in Zuid-Europa.