Russische autoriteiten stellen onderzoek in naar Poetin-criticus

De Russische autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar voormalig parlementslid Ilja Ponomarjov wegens het verspreiden van vermeend nepnieuws over het Russische leger, meldt staatspersbureau TASS. Ponomarjov stemde in 2014 als enige Russische parlementariër tegen de inlijving van het Oekraïense schiereiland Krim.

De onderzoekers hebben bij de rechtbank in Moskou om zijn ‘arrestatie bij verstek’ gevraagd. Dat betekent dat hij bij terugkeer in Rusland kan worden aangehouden. Hij verblijft in Oekraïne. Het parlement heeft eerder een wet aangenomen waarmee mensen die opzettelijk valse informatie verspreiden over de krijgsmacht tot maximaal vijftien jaar gevangenisstraf kunnen worden veroordeeld.

Het voormalige lid van de Doema runt een eigen televisiezender die vanuit Kiev uitzendt. Na de moord op Daria Doegina, de dochter van de Russische ultranationalist Aleksandr Doegin, beweerde hij dat een onbekende Russische groepering, het Nationaal Republikeinse Leger, verantwoordelijk was voor de bomaanslag waarbij zij ruim een week geleden omkwam.