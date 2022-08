Shell verliest in lagere AEX door dalende olieprijzen

Olie- en gasbedrijf Shell stond dinsdag bij de grootste verliezers in de Amsterdamse AEX-index. Oorzaak daarvan was de sterk dalende olieprijzen. Een bericht van de Iraakse overheid dat de export van olie niet in gevaar komt door de gewelddadige opstand in Bagdad stelde de markten gerust. Een vat Amerikaanse olie werd 5,4 procent goedkoper op 91,75 dollar. Brent-olie daalde ook 5,4 procent in waarde en werd voor 99,41 dollar per vat verhandeld.

Dat alles zorgde voor een daling van het aandeel Shell van 2,6 procent. Ook Europese branchegenoten als TotalEnergies (min 3,6 procent in Parijs), BP (min 1,9 procent in Londen), Eni (min 2,1 procent in Milaan) en Repsol (min 3,2 procent in Madrid) gingen met verliezen de dag uit.

De AEX als geheel speelde de eerdere winsten ook kwijt en sloot met een min van 1,2 procent op 690,31 punten. De MidKap ging eveneens 1,2 procent omlaag, tot 932,61 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,5 procent, die in Parijs en Londen leverden tot 0,9 procent in.

Universal Music Group

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam deed alleen Universal Music Group (min 3,3 procent) het slechter dan Shell. ING was de grootste stijger met een plus van 1,4 procent. Ook chipbedrijf Besi won (plus 0,9 procent) maar branchegenoten ASMI en ASML verloren tot 2,6 procent. Eerder op de dag hadden die chipbedrijven nog een opleving na de verliesbeurt van een dag eerder.

Adyen verloor 0,2 procent. De betalingsverwerker maakte bekend de Amerikaanse uitbater van dierenspeciaalzaken Pet Supplies Plus als klant binnen te hebben gehaald. Philips moest een terugroepactie voor bepaalde beademingsapparaten uitbreiden en daalde 0,4 procent. Het gaat om andere producten dan de slaapapneu-apparaten die voor veel grotere problemen zorgen voor Philips.

Alfen

In de MidKap klom energiespecialist Alfen 0,4 procent na het binnenslepen van een grote opdracht in Zweden. Bij de kleinere bedrijven steeg NX Filtration 0,4 procent. De Enschedese producent van waterzuiveringstechnologie zag de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar groeien.

In Parijs daalde Engie 0,7 procent. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft de gasleveringen aan het Franse energiebedrijf verminderd. Engie heeft naar eigen zeggen echter genoeg gas om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

De euro was iets meer waard dan de dollar en noteerde op 1,0016 dollar.