VS geven 30 miljoen dollar steun aan Pakistan na overstromingen

In het Aziatische land is sinds juni twee keer zo veel regen gevallen als gebruikelijk. Daardoor staat ongeveer een derde van het land onder water. Vooral in het zuiden en het westen zijn weinig droge stukken land te vinden. Het noodweer treft ruim 33 miljoen mensen, ongeveer 15 procent van de Pakistaanse bevolking. Bruggen en wegen zijn vernield en naar schatting 1 miljoen huizen zijn beschadigd of vernietigd.

Premier Shehbaz Sharif spreekt van ‘de ergste overstromingen in de geschiedenis van Pakistan’. De schade aan de infrastructuur is volgens hem enorm. Sharif schat in dat er minstens 10 miljard euro nodig is voor de wederopbouw van het land. Hij roept de internationale gemeenschap op om hulp te sturen.

De Verenigde Naties hebben eerder laten weten 160 miljoen euro voor Pakistan te willen ophalen. Daarmee kunnen 5,2 miljoen mensen worden geholpen met onder meer voedsel, water, sanitaire voorzieningen en zorg. Secretaris-generaal António Guterres van de VN stelde dat de Pakistaanse bevolking wordt geconfronteerd met ‘een moesson op steroïden’ en riep op tot solidariteit. ‘Laten we stoppen met slaapwandelen richting de vernietiging van onze planeet door klimaatverandering.’