VVD-fractieleider Hermans: asielplannen kabinet verdedigbaar

VVD-fractieleider Sophie Hermans vindt dat het kabinet met een ‘verdedigbaar pakket’ gekomen is om de problemen bij de opvang van asielzoekers aan te pakken. Ze noemt de plannen die staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) samen met minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft gepresenteerd ‘stevig’ en ‘niet leuk’. Ze vindt wel dat de maatregelen ‘allemaal nodig’ zijn.

Hermans’ partij komt dinsdagavond bij elkaar om de asielplannen van het kabinet te bespreken. Van der Burg zal daar bij zijn, evenals Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans. Hermans zelf is dan op het ministerie van Financiën om te praten over de begroting voor volgend jaar en mogelijke aanpassingen aan de begroting voor dit jaar. Ze zegt het ‘jammer’ te vinden dat ze er niet bij kan zijn, en zegt discussie binnen de partij over dit thema aan te moedigen.

De voorbije periode klonk vanuit de VVD de roep om strenger asielbeleid, en mogelijk zelfs een asielstop. Brekelmans heeft gezegd hiervoor open te staan. Premier en VVD-leider Mark Rutte noemde dat idee vrijdag onmogelijk, omdat Nederland dan uit de Europese Unie zou moeten stappen.

In plaats daarvan heeft het kabinet ervoor gekozen om de instroom van mensen te beperken door gezinshereniging tijdelijk gedeeltelijk stil te leggen en voorlopig ook geen mensen meer naar Nederland te halen in het kader van de Turkije-deal. Critici zeggen dat die plannen juridisch niet mogen.