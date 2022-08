Opnieuw isoleercel voor Kremlin-criticus Navalni

Kremlin-criticus Alexej Navalni is in zijn Russische strafkolonie in een isoleercel geplaatst, voor de derde keer deze maand. De uitgesproken tegenstander van president Vladimir Poetin laat via zijn advocaten op sociale media weten dat hij zo wordt gestraft voor zijn politieke activiteiten. Hij moet zeven dagen in eenzame opsluiting doorbrengen.

De 46-jarige Navalni zit een gevangenisstraf van negen jaar uit in een strafkolonie in de buurt van de stad Vladimir. Hij zou onder meer geld hebben verduisterd. Volgens hem waren de aanklachten en veroordelingen politiek gemotiveerd.

‘Feit is dat ik te politiek actief ben voor een gevangene’, aldus Navalni. ‘De vakbond van gevangenen die ik heb opgericht, is een bron van grote irritatie.’ Vorige week zei hij dat hij een soortgelijke straf van vijf dagen had gekregen omdat hij had gelopen zonder zijn handen op zijn rug. Op 15 augustus liet hij weten dat hij drie dagen in een strafcel was gezet omdat hij de bovenste knoop van zijn gevangenisuniform niet had dichtgedaan.

Navalni werd vorig jaar gearresteerd toen hij vanuit Duitsland terugkeerde naar Rusland. Hij was daar behandeld nadat hij in Siberië een aanval met het zenuwgif novitsjok had overleefd. Het Kremlin ontkent betrokkenheid bij de moordpoging.