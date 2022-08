Duitse inflatie weer gestegen in augustus

De inflatie in Duitsland is in augustus weer gestegen, na in juli nog licht gedaald te zijn. Volgens het Duitse federale statistiekbureau stegen de consumentenprijzen in de grootste economie van Europa deze maand met 7,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is het hoogste niveau sinds de oliecrisis van de jaren zeventig en gelijk aan de inflatie van mei.