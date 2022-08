Nederland blijft grootste bierexporteur van EU

Nederland was ook vorig jaar de grootste bierexporteur van alle Europese landen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat dinsdag. In 2021 exporteerde Nederland zo’n 1,9 miljard liter bier naar landen zowel binnen als buiten de EU. Dit is meer dan een vijfde van al het bier dat vanuit Europa uitgevoerd werd. Alcoholvrij bier is hierbij overigens niet meegerekend.

België staat op de tweede plaats, met een export van ongeveer 1,7 miljard liter bier in 2021, gevolgd door Duitsland met 1,6 miljard liter. Hoewel Nederland de grootste exporteur van bier is, wordt in Duitsland het meest geproduceerd. Ongeveer een kwart van al het bier dat in Europa gebrouwen wordt, komt uit dat land. Frankrijk is van alle EU-landen de grootste importeur van pils en andere soorten bier.

De voornaamste bestemmingen van het Europese bier zijn het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zo’n 41 procent van al bier uit vanuit Europa wordt uitgevoerd, komt in die twee landen terecht.

Volgens het Europese statistiekbureau wint non-alcoholisch bier steeds meer terrein. Vorig jaar werd in de EU 20 procent meer alcoholvrij bier geproduceerd dan in 2020.