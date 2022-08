Kabinet voorstander EU-ban op toeristenvisa voor Russen

Nederland is voorstander van een Europese ban op het afgeven van toeristenvisa aan Russen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten na een bericht van RTL Nieuws.

Over zo'n verbod wordt woensdag in de Tsjechische hoofdstad Praag gesproken door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. De kans dat zo'n ban er komt is twijfelachtig. Onder meer Duitsland en Frankrijk zijn tegen.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zegt tegen RTL wel visa te willen blijven geven aan Russen voor bijvoorbeeld familiebezoek, onderwijs of vluchtelingen. Coalitiepartner D66 wil al langer Russische toeristen weren uit de EU.

Baltische staten

Vooral landen als de Baltische staten maken zich sterk voor een visastop voor Russen. Die landen roepen sinds de inval van Rusland in buurland Oekraïne op 24 februari om de hardste maatregelen tegen het Kremlin.

Russische staatsburgers kunnen trouwens sinds eind april al geen visum voor een kort verblijf meer aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Moskou. Dat komt omdat er te weinig diplomaten zijn om de afdeling consulaire zaken van de ambassade op volle kracht te laten draaien. Wel is een uitzondering mogelijk op zwaarwegende humanitaire gronden.