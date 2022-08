Gevluchte Turkse fraudeur met cryptomunten opgepakt in Albanië

Een vermeende grote Turkse fraudeur met cryptomunten is opgepakt in Albanië. De man wordt er door de Turkse autoriteiten van verdacht cryptobeleggers voor een bedrag van 2 miljard dollar te hebben opgelicht. In april vorig jaar werd een internationaal aanhoudingsbevel uitgegeven voor Faruk Fatih Özer en werd al vermoed dat hij naar Albanië was gevlucht.