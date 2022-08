Musk: klokkenluider Twitter reden voor afzien van overname

Daarin staat dat de beschuldigingen betekenden dat Twitter de voorwaarden voor de overname heeft geschonden. De advocaten schrijven onder meer over ‘flagrante tekortkomingen’ in de beveiliging tegen hackers en andere privacykwesties van het platform.

De aantijgingen komen van Peiter Zatko, voormalig hoofd beveiliging van Twitter. Hij zei dat het platform niet goed omging met persoonlijke gegevens van gebruikers. Zo gebruikte het bedrijf onder meer software die niet meer up to date was en hielden leidinggevenden informatie achter over datalekken en gebrekkige bescherming van gebruikersgegevens. Volgens Zatko wisten de topmensen van Twitter ook niks van het aantal spam- of robotaccounts, of boeide het ze niet.

Een vals verhaal

Twitter was nog niet direct bereikbaar voor commentaar, maar heeft de getuigenis van Zatko al afgedaan als ‘een vals verhaal, dat bol staat van de tegenstrijdigheden en onjuistheden’.

De advocaten van Musk hebben Zatko opgeroepen om te komen getuigen in de zaak. Met deze getuigenis hoopt de Tesla-baas genoeg munitie te krijgen om van de deal af te komen.

Musk had in april zo’n 44 miljard dollar over voor de overname. Toen hij er in juli onderuit wilde, gaf hij in een brief als reden dat Twitter niet kon aangeven hoeveel bots en spamaccounts er op het platform waren. Daarop daagde Twitter hem voor de rechter. Intussen zijn beide partijen al een tijdje zoet met de rechtsgang. De zaak staat gepland voor 17 oktober.