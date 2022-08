Aanhangers Al-Sadr trekken zich terug uit ‘groene zone’ Bagdad

Aanhangers van de sjiitische leider Moqtada al-Sadr zijn zich aan het terugtrekken uit de zwaarbeveiligde ‘groene zone’ in Bagdad nadat hun leider hen tijdens een toespraak daartoe had opgeroepen. Kort daarna heeft het Iraakse leger de landelijke avondklok opgeheven. Die werd maandag ingesteld nadat er gewelddadigheden uitbraken waardoor zeker 23 doden en minstens 380 gewonden vielen.

De rellen tussen rivaliserende sjiitische groepen ontstonden nadat Al-Sadr maandag bekend had gemaakt de politiek te verlaten. Tijdens zijn toespraak dinsdag gaf de geestelijk leider aan dat zijn volgelingen 60 minuten hebben zich terug te trekken, anders lopen ze het risico door hem te worden ‘afgewezen’. ‘Mijn excuses aan het Iraakse volk, dat hierdoor als enige is getroffen’, zei Sadr tegen verslaggevers.’

Dinsdagochtend waren er nog volop beschietingen in de Iraakse hoofdstad. Door heel Bagdad klonk het geluid van raketten en automatische wapens vanuit de zwaarbeveiligde zone, waar overheidsgebouwen en diplomatieke missies zijn gevestigd. Zeker vier raketten zijn daar ingeslagen.

De partij van Al-Sadr boekte vorig jaar een verkiezingszege, maar het is niet gelukt overeenstemming te bereiken over een nieuwe premier en president. Ondertussen zucht Irak onder een zware economische crisis, hoge inflatie en corruptie. Al-Sadr voert het bevel over een militie van duizenden en heeft miljoenen aanhangers in het hele land. Zijn tegenstanders, bondgenoten van Teheran, controleren tientallen zwaarbewapende paramilitaire groepen die getraind zijn door Iran.