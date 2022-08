Luchtvaartsector kritisch over plannen EU voor uitstootrechten

De Europese luchtvaartindustrie is kritisch over de plannen van de Europese Commissie om de uitstoot in de luchtvaart te verminderen. Met name de handel in uitstootrechten kan op kritiek rekenen omdat volgens de sector daardoor Europese maatschappijen benadeeld worden ten opzichte van andere partijen. Dat schrijft voorzitter Marnix Fruitema van BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, in een verklaring.

De kritiek gaat over het maatregelenpakket ‘Fit for 55’ van de Europese Commissie, waarmee de Europese Unie in 2030 de netto‑uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent wil verminderen. BARIN stelt dat Europese luchtvaartmaatschappijen volledig achter de doelen staan om in 2050 een volledig CO2-neutrale luchtvaart te hebben en dat grote investeringen worden gedaan in bijvoorbeeld de ontwikkeling van duurzame brandstoffen, elektrisch vliegen en vliegen op waterstof.

Maar de huidige opzet van een systeem voor handel in uitstootrechten is volgens de maatschappijen nu niet correct. BARIN en brancheorganisaties uit bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk, Italië en Polen stellen dat Europese maatschappijen benadeeld worden omdat buitenlandse partijen veel minder te maken krijgen met die uitstootregels. Er zou daardoor veel vliegverkeer naar landen buiten de EU worden verplaatst omdat de prijzen daar veel lager liggen, met name naar luchthavens net buiten de landenunie.

Verstoring van de concurrentie

Ook gaat de daadwerkelijke uitstoot van CO2 niet omlaag, maar wordt die enkel verplaatst naar buiten de EU, aldus de organisaties. De luchtvaartsector spreekt dan ook van een verstoring van de concurrentie door die regels en roept Brussel op die huidige opzet aan te passen.

‘De Europese luchtvaart wordt opgezadeld met een enorm nadeel, terwijl luchtvaart in derde landen wordt versterkt. Dat kan niet in het belang van de EU zijn, herziening is onvermijdelijk’, stelt Fruitema. Ook vinden de brancheorganisaties dat verplichte quota voor het mengen van duurzame brandstof met gewone kerosine voor langeafstandsvluchten voor alle maatschappijen moeten gaan gelden.