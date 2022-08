Economisch vertrouwen in eurozone daalt verder in augustus

Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de eurozone is in augustus verder gedaald. Dat meldt de Europese Commissie op basis van de index die het vertrouwen meet. Ook in de Europese Unie neemt het vertrouwen in de economie af.

Volgens de commissie is de daling vooral het gevolg van een afgenomen vertrouwen in de industrie, maar ook in de dienstensector met daarin onder andere de horeca en het toerisme neemt het vertrouwen af. In de bouw en de detailhandel blijft het vertrouwen vrijwel gelijk.

Het vertrouwen bij consumenten laat daarentegen enige tekenen van stabilisatie zien en neemt licht toe na tien maanden van dalingen op rij. In juli bereikte het consumentenvertrouwen nog het laagste niveau ooit. Dat kwam door de hoge inflatie die de koopkracht van huishoudens ondermijnt.

Dieptepunt

Van de grootste Europese economieën is de sterkste daling van het economische vertrouwen te zien in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder al dat het Nederlandse consumentenvertrouwen in augustus voor de vierde maand op rij een dieptepunt heeft bereikt. Ook het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse industrie is in augustus sterk afgenomen.

In Duitsland, Frankrijk, Polen en Italië is eveneens sprake van een verslechtering van het economisch sentiment, aldus de meting van de Europese Commissie. Spanje is een positieve uitzondering met een kleine verbetering van de stemming.