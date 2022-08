Rechtbank draait veroordeling oud-vicekanselier Oostenrijk terug

De rechtbank stelt dat het proces opnieuw moet worden gedaan omdat eerder niet voldoende rekening is gehouden met mogelijk ontlastende chatberichten, melden Oostenrijkse media. Een lagere rechter achtte bewezen dat Strache 12.000 euro van een vriend had aangenomen. Als wederdienst zou hij wetten veranderen zodat de privékliniek van die vriend in aanmerking zou komen voor overheidssteun. Strache bepleitte zijn onschuld.

De politicus was leider van de FPÖ van 2005 tot 2019 en was de laatste twee jaren ook vicekanselier in de coalitieregering. Hij raakte in 2019 verwikkeld in schandalen, waarvan Ibizagate de bekendste is. Dat schandaal draait om een video waarin Strache op Ibiza praat met een vrouw die zich voordeed als naaste familie van een Russische oligarch. Hij leek bereid overheidsprojecten te gunnen in ruil voor steun tijdens verkiezingscampagnes.