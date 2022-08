Meer huishoudens noodgedwongen aan een variabel energiecontract

In de eerste zes maanden van het jaar steeg het aantal huishoudens dat een variabel energiecontract heeft naar 56 procent, aldus toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat was aan het begin van het jaar nog 50 procent. Bij een variabel contract kan de energieleverancier de tarieven tussentijds aanpassen als dat nodig is. Prijsstijgingen zoals nu op de gasmarkt worden daarmee sneller gevoeld in de portemonnee.

De ACM krijgt via zijn consumentenloket veel vragen over energiebedrijven die het termijnbedrag verhogen. Het termijnbedrag is een voorschot op de uiteindelijke eindafrekening. Leveranciers kunnen het termijnbedrag verhogen als de tarieven stijgen of als het verbruik van een klant hoger blijkt te zijn dan eerder was ingeschat.

De ACM waarschuwt consumenten niet zomaar het termijnbedrag te verlagen om daarmee acuut wat financiële lucht te krijgen. Die rekening moet namelijk later worden betaald. ‘Het doel van het termijnbedrag is om de totale energierekening te spreiden over het hele jaar en zo te voorkomen dat er in de winter veel meer en in de zomer veel minder betaald hoeft te worden’, aldus de ACM. Andersom moet ook niet opzettelijk te veel aan voorschot worden betaald om maar een ‘spaarpotje’ bij energieleveranciers te hebben.

De ACM roept mensen die in de problemen komen op om vooral contact op te nemen met de energiemaatschappij om tot een betalingsregeling te komen of een andere oplossing. Die kan ook in de hoek van de schuldhulpverlening zitten, aldus een zegsman van de ACM. Aantallen over huishoudens die morrelen aan de termijnbedragen heeft de ACM niet.