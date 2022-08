Laatste evacuatiebevel elf jaar na kernramp Fukushima opgeheven

In Japan is het laatste evacuatiebevel rond de kerncentrale van Fukushima opgeheven, ruim elf jaar na de kernramp. Inwoners van Futaba kunnen nu huiswaarts keren, maar Japanse media melden dat het niet om iedereen gaat omdat niet heel de gemeente is vrijgegeven.

Elf gemeenten rond de Fukushima Daiichi-centrale werden geëvacueerd nadat in maart 2011 een hoge dosis straling was vrijgekomen. Een aardbeving had in het noorden van Japan een tsunami veroorzaakt en die trof onder meer de kerncentrale. Door het natuurgeweld vielen bijna 20.000 doden.

Inmiddels zijn de stralingsniveaus gedaald. Futaba was nog de enige gemeente die volledig was geëvacueerd. Voor meer dan 80 procent van het grondgebied blijft een veiligheidswaarschuwing van kracht, meldt het Japanse persbureau Kyodo. De delen waar mensen weer mogen wonen, zijn het voormalige centrum en in het noordoosten. Inwoners mochten sinds 2020 weer naar het noordoosten van Futaba, maar er wonen was nog niet toegestaan.

Futaba telde voor de kernramp ongeveer 7000 inwoners. De burgemeester houdt er rekening mee dat veel inwoners niet zullen terugkeren, maar hij zegt tegen de Japanse zender NHK ervan overtuigd te zijn dat het aantal terugkeerders met de dag zal toenemen. Uit een peiling van vorig jaar kwam naar voren dat 60 procent van de inwoners heeft besloten weg te blijven, veel meer dan de 11 procent die wel wilde terugkeren. De gemeente hoopt rond 2030 zo’n 2000 inwoners te hebben.