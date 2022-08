Douane onderschept ruim 850 kilo coke in Rotterdam

De douane heeft maandagavond in totaal 866 kilo aan cocaïne onderschept in Rotterdam. De drugs zaten verstopt in twee containers met pinda’s uit Argentinië. De straatwaarde is volgens het Openbaar Ministerie ruim 65 miljoen euro.

De douane trof tijdens een controle eerst een container met 361 kilo cocaïne aan op een bedrijventerrein. Daarop is een onderzoek ingesteld, waarna nog een container met 505 kilo drugs van dezelfde afzender en met dezelfde eindbestemming is gevonden.

Het OM meldt dat de drugs zijn vernietigd.