Ruim een miljoen kijkers voor seizoensopening Jinek

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de talkshow Jinek heeft maandag op RTL 4 zo’n 1.032.000 kijkers getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek. Gastvrouw Eva Jinek had in haar eerste aflevering onder meer het muziekduo Nick & Simon te gast, dat daar voor het eerst vertelde over de aanstaande breuk.