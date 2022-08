Olieprijs licht omlaag na sterkste stijging in maand tijd

De olieprijzen gingen dinsdag een dag na de sterkste stijging in een maand tijd licht omlaag. De zorgen over de hoge inflatie overschaduwden daarbij het vooruitzicht van mogelijke productieverminderingen door oliekartel OPEC en bondgenoten. Door de hoge inflatie zullen de centrale banken naar verwachting de rentes blijven verhogen. Dat zal de economie en mogelijk ook de vraag naar olie afremmen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) daalde dinsdagochtend 0,1 procent tot 96,94 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, werd 0,6 procent goedkoper op 104,50 dollar. Maandag werd olie nog ruim 4 procent duurder. Die stijging werd veroorzaakt door zorgen over mogelijke onderbrekingen van de bevoorrading van olie uit Libië, vanwege de botsingen tussen milities in het olieland.

Ook heeft Saudi-Arabië, de leider van oliekartel OPEC, onlangs gehint op een vermindering van de olieproductie om de prijzen te ondersteunen. Andere leden van het kartel, waaronder Irak en Koeweit, spraken hun steun uit voor de productievermindering. Het oliekartel en zijn bondgenoten, zoals Rusland, vergaderen op 5 september weer over de omvang van de olieproductie.

Sancties

De olieprijzen stonden in de afgelopen weken juist onder druk door de zorgen over een vertraging van de wereldeconomie die de vraag naar olie zou kunnen schaden. Ook heeft Rusland ondanks de westerse sancties vanwege de invasie van Oekraïne meer olie geproduceerd dan verwacht. Door de steeds strengere strafmaatregelen tegen Moskou en het streven van het Westen om geen Russische olie meer te kopen zal het voor Rusland wel moeilijker worden om de productie in de toekomst op peil te houden.

Ondertussen blijft Europa in de greep van een energiecrisis doordat Rusland de gastoevoer steeds verder vermindert. Shell-topman Ben van Beurden waarschuwde maandag al dat de energiecrisis na deze winter niet zomaar gedaan is. ‘Het kan zomaar dat we meerdere winters op zoek moeten naar oplossingen om voldoende gas en stroom te hebben.’ Hij verwacht dan ook dat de oliemarkt nog wel een tijdje krap zal blijven en de prijzen van de fossiele brandstof langer hoog zullen blijven.