Thailand verwacht meer geld te verdienen met terugkeer toeristen

Het land, dat qua inkomsten sterk afhankelijk is van toerisme, verwacht tussen de zomer en het einde van het jaar zo’n 7,5 miljoen toeristen. Dat is een stijging van 1840 procent ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er nog forse reisbeperkingen door het coronavirus. Tegen het einde van het jaar moeten er zo’n 10 miljoen toeristen in Thailand geweest zijn, aldus een woordvoerster van de Thaise overheid.

Het beter dan verwachte herstel van het toerisme heeft de Thaise centrale bank en andere overheidsinstanties de ramingen voor het aantal vakantiegangers naar boven doen bijstellen. Het groeiende toerisme zou de klap van de hoge inflatie en export, die achterblijven, moeten opvangen. Wel blijven er volgens de overheidswoordvoerster onzekerheden bestaan die het herstel in de weg kunnen zitten, zoals de problemen rond de coronapandemie en de impact van de oorlog in Oekraïne.

Forse stijging

De terugkeer van vakantiegangers heeft ook gezorgd voor een groei van het aantal bedrijven in de toerisme-industrie. Zo zijn er bijna 550 nieuwe bedrijven in die sector bijgekomen in de eerste zeven maanden van dit jaar, een forse stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aldus overheidsgegevens.

Voor de pandemie was toerisme goed voor zo’n 12 procent van het bruto binnenlands product van Thailand en zorgde het voor een vijfde van alle banen in het land. In 2019 bezochten zo’n 40 miljoen toeristen het land, die zorgden voor zo’n 60 miljard euro aan inkomsten, aldus de centrale bank van het land.