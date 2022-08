Philips weer in schijnwerpers op Beursplein 5

De motor van deze machines kan plastic bevatten dat hiervoor niet geschikt is, waardoor chemische stoffen kunnen vrijkomen. Ook kunnen de apparaten daardoor uitvallen tijdens het gebruik. Eerder was al bekend dat het isolatieschuim in apneu-apparaten kon afbrokkelen met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers tot gevolg. Philips is nu bezig met een terugroepactie van die machines. Er moeten in totaal 5,5 miljoen apparaten worden vervangen.

Het aandeel Philips staat sinds de problemen met de slaapapneuapparaten onder grote druk. De kwestie kostte het bedrijf al honderden miljoenen euro’s, los van de claims tegen het bedrijf. Topman Frans van Houten kondigde eerder deze maand aan vervroegd te zullen vertrekken.

Energiefondsen

Verder zal de aandacht uitgaan naar energiefondsen, nu de olieprijzen weer zijn opgelopen. Dat komt vooral door zorgen over de leveringszekerheid door de onrust in Libië en de mogelijke productiebeperking die landen van oliekartel OPEC zouden overwegen. Frankrijk waarschuwt ondertussen bedrijven dat energie komende winter mogelijk wordt gerantsoeneerd. De Franse premier Elisabeth Borne roept het Franse bedrijfsleven dan ook op zoveel mogelijk energie te besparen.

De olieprijzen zakten dinsdag voorbeurs wel weer wat weg na de opleving een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper en kostte 96,95 dollar. Voor een vat Brentolie moest 104,49 dollar worden betaald. Dat betekende een daling met 0,5 procent.

CBS-cijfers

Op Beursplein 5 kwam een aantal kleinere fondsen met nieuws. De Enschedese producent van waterzuiveringstechnologie NX Filtration zag in de eerste zes maanden van dit jaar de omzet groeien, maar maakte ook meer kosten. Energiespecialist Alfen maakte bekend een omvangrijke opdracht in Zweden te hebben binnengesleept.

Verder verwerken beleggers nieuwe CBS-cijfers over de afzetprijzen in de Nederlandse industrie. Ook maakte het statistiekbureau bekend dat de stemming onder ondernemers in de industrie minder werd.

De euro was voorbeurs nagenoeg evenveel waard als de dollar.