Fors meer omzet voor waterzuiveringsbedrijf NX Filtration

De Enschedese producent van waterzuiveringstechnologie NX Filtration heeft de eerste zes maanden van dit jaar fors meer omzet behaald. De onderneming wist meerdere proefprojecten op te schalen tot volwaardige producten. Daarnaast werd de verkoopafdeling uitgebreid en werd ook elders in de organisatie geïnvesteerd, wat resulteerde in meer werk, maar ook hogere kosten.

Het jonge bedrijf is actief in zogenoemde nanofiltratie, waarbij met membraantechnologie water wordt gezuiverd. Dat kan worden toegepast voor de productie van bijvoorbeeld drinkwater en de behandeling van afvalwater. Vergeleken met traditionele zuiveringstechnieken wordt met de techniek van NX Filtration zo’n 70 procent minder energie verbruikt. Daarbij maakt het bedrijf naar eigen zeggen geen gebruik van chemicaliën.

NX Filtration werd in 2016 opgericht. De membraamtechnologie werd ontwikkeld aan de Universiteit Twente. De start-up ging in 2021 naar de beurs.

Rode cijfers

De omzet van NX Filtration nam in de eerste zes maanden van het jaar met 188 procent toe tot 3,7 miljoen euro. Daarbij haalde het bedrijf ook meer subsidies van overheden binnen voor innovatieve projecten. Ook de huurinkomsten uit proefprojecten namen toe.

Ondanks de groeicijfers schrijft NX Filtration nog rode cijfers. Het verlies over het eerste halfjaar van 2022 kwam uit op bijna 4 miljoen euro. Het bedrijf zag de personeelskosten flink oplopen. Ook was het bedrijf meer geld kwijt aan marketing. Verder breidde het bedrijf zijn productiecapaciteit uit. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwe fabriek in Hengelo.