Utrecht Centraal ‘uitgestorven’ door staking NS-medewerkers

Utrecht Centraal is dinsdagochtend volgens een NS-woordvoerder uitgestorven op de vierde stakingsdag van de NS-medewerkers. Op beelden is te zien hoe een handjevol mensen op het station staat. ‘Ik heb de indruk dat veel reizigers op de hoogte zijn van de staking’, aldus de woordvoerder.

Als gevolg van de estafettestaking die dinsdag in Midden-Nederland wordt uitgevoerd rijden er geen treinen van de NS door Nederland, met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal - Schiphol. De Eurostar en Thalys rijden ook, maar de overige internationale treinen rijden niet in Nederland. De NS riep maandag mensen al op hun reis dinsdag uit te stellen of vervangend vervoer te regelen.

Vorige week woensdag begon de estafettestaking in Noord-Nederland. Vrijdag was Zuid-Holland aan de beurt en maandag lag het treinverkeer plat in Noord-Holland. NS-personeel voert actie vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen de spoorvervoerder en de vakbonden FNV, CNV en VVMC.