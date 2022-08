Techfondsen drukken beurs Hongkong, Honda bij winnaars in Tokio

De aandelenbeurzen in Azië lieten dinsdag een gemengd beeld zien. In Hongkong was het sentiment duidelijk negatief. Vooral techfondsen zetten de leidende graadmeter daar onder druk. In Japan stond autoproducent Honda in de belangstelling. De onderneming maakte bekend een accufabriek in de Verenigde Staten te willen openen. Dat doen de Japanners samen met het Koreaanse LG Energy Solutions.

Honda noteerde in Tokio tussentijds 0,6 procent in de plus en LG Energy Solutions won in Seoul 2 procent. Met de realisatie van de fabriek is een bedrag van 4,4 miljard dollar gemoeid. De fabriek moet eind 2025 batterijen voor elektrische voertuigen kunnen leveren. De bedrijven willen nog dit jaar een joint venture oprichten die de plannen tot uitvoering moet brengen.

De Nikkei-index in Japan stond op een plus van 1,2 procent. Uit nieuwe cijfers bleek verder dat de Japanse werkloosheid voor de derde maand op rij stabiel was gebleven op 2,6 procent. Ook in Seoul was het sentiment positief. De Kospi won 0,9 procent. Ook in Australië stond een winst op de borden. De All Ordinaries klom 0,7 procent.

Hong Kong

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 1 procent. Het enthousiasme onder beleggers over een recent gesloten overeenkomst tussen China en de Verenigde Staten over de toegang tot de boeken van Chinese bedrijven waardoor ze in de VS genoteerd kunnen blijven ebden wat weg. Dat de Amerikaanse centralebankenkoepel van plan is de rente sterk te gaan verhogen bleef het sentiment ook bepalen.

De aandelenbeurs in de Chinese stad Shanghai stond 0,6 procent lager. Shenzhen verloor tussentijds ook 0,6 procent. China worstelt in het hele land met corona-uitbraken ondanks het strenge coronabeleid in de tweede economie van de wereld.