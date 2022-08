Onderzoek: nu al zorgen over salaris en levensonderhoud in 2023

Bij veel Nederlanders zijn er nu al zorgen of het salaris volgend jaar voldoende toereikend zal zijn om in de stijgende kosten voor levensonderhoud te voorzien. Volgens onderzoek dat HR-dienstverlener Visma Raet heeft laten uitvoeren, maken bijna twee op de vijf Nederlanders (38 procent) zich daar zorgen over.

In het onderzoek werden ruim 1200 Nederlanders in loondienst ondervraagd. Volgens Visma Raet verwacht daarbij nog eens 34 procent dat zelfs hun jaarlijkse salarisstijging onvoldoende zal zijn om de huidige levensstandaard volgend jaar voort te kunnen zetten.

Visma Raet stelt dat die zorgen ertoe leiden dat er extra druk op de salarisonderhandelingen komt te liggen. Van de werkende Nederlanders voelen twee op de vijf extra druk om in 2023 met hun werkgever te onderhandelen over een loonsverhoging om zo de hoge inflatie op te kunnen vangen. En als die onderhandelingen op niets uitlopen en de werknemer geen loonsverhoging krijgt, dan voelt 20 procent zich genoodzaakt om een nieuwe baan te zoeken, aldus de onderzoekers.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 35 procent van de werkenden bereid is om secundaire arbeidsvoorwaarden in te leveren voor een hoger salaris. ‘Dat is opvallend omdat de tendens is dat secundaire arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker worden. Maar met een recessie in zicht, blijkt het salaris toch weer de belangrijkste arbeidsvoorwaarde te worden’, schrijft Visma Raet in het onderzoek.