Lula wil Europese hulp om biodiversiteit Amazone te beschermen

De Braziliaanse presidentskandidaat Luiz Inácio Lula da Silva wil hulp van de Europese Unie bij het economisch ontwikkelen van het Amazonegebied zonder de biodiversiteit in het gebied te schaden, zei hij maandag in gesprek met een delegatie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) in het Europees Parlement.

‘Als ik de verkiezingen win, zal Brazilië hulp nodig hebben van de EU. We hebben partnerschap nodig, of het nu om investeringen, wetenschappelijke of technologische uitwisseling of het samen bouwen aan een schonere wereld gaat’, zei Lula tegen de delegatie die op bezoek was in het land.

Bij de presidentsverkiezingen in Brazilië in oktober is het milieu een speerpunt geworden. De linkse Lula neemt het op tegen de huidige president, de rechts-populistische Jair Bolsonaro. Hem wordt verweten dat de ontbossing van het Amazonegebied onder zijn leiderschap toegenomen is.

Lula, die in de peilingen voorloopt op Bolsonaro, was van 2003 tot 2011 al eens de leider van Brazilië. Hij werd in 2018 veroordeeld tot ongeveer twaalf jaar gevangenisstraf wegens corruptie en witwassen. Daardoor kon hij niet deelnemen aan de verkiezingen van 2018, die Bolsonaro vervolgens won. Lula werd in 2019 vervroegd vrijgelaten. Vorig jaar vernietigde het hoogste gerechtshof van Brazilië zijn straf. Daardoor kon hij terugkeren op het politieke toneel.