Personeelstekorten autobranche lopen verder op

De personeelstekorten in de auto- en motorbranche lopen verder op, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer dan een derde van de ondernemers zegt een tekort aan personeel te hebben aan het begin van het derde kwartaal. Drie maanden eerder was dat nog minder dan een kwart. In totaal staan er bijna 10.000 banen open, het hoogste aantal in 25 jaar.