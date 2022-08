Beurzen New York weer omlaag door rentevrees bij beleggers

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag weer met verlies gesloten, na de zware koersval op vrijdag. De rentevrees bleef boven Wall Street hangen na de waarschuwing van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dat de rentetarieven verder omhoog moeten om de hoge inflatie te bestrijden. Eerder hadden beleggers juist de hoop dat de rente in de Verenigde Staten minder agressief verhoogd zou hoeven worden vanwege een lichte afzwakking van de inflatie.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,6 procent lager op 32.098,99 punten. Vrijdag raakte de Dow ruim 1000 punten kwijt en beleefde daarmee de slechtste dag sinds mei dit jaar. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,7 procent tot 4030,61 punten.

Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1 procent tot 12.017,67 punten, na de koersval van bijna 4 procent in de vorige handelssessie. Grote techfondsen als Apple, Facebook-moeder Meta en Microsoft hadden last van koersdruk met minnen tot 1,6 procent.

Tesla

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla daalde 1,1 procent. Topman Elon Musk hoopt dat de zelfrijdende Tesla’s tegen het einde van het jaar klaar zijn en kunnen worden gebruikt in de VS en mogelijk ook in Europa, afhankelijk van de goedkeuringen van toezichthouders.

Netflix klom 0,6 procent. Het bedrijf, dat precies 25 jaar geleden begon als verhuurder en verkoper van dvd’s, wil naar verluidt 7 tot 9 dollar per maand gaan vragen voor zijn nieuwe abonnement met reclame op zijn streamingdienst. Voor een abonnement zonder reclameboodschappen betalen Amerikanen 15,49 dollar per maand.

Oliesector

De oliesector had de wind mee, geholpen door flink gestegen olieprijzen. Zo wonnen grote maatschappijen als Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Marathon Oil en Occidental Petroleum tot 2,4 procent aan beurswaarde. Oliedienstverleners als Halliburton en Schlumberger gingen tot 2,6 procent vooruit.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 4,2 procent tot 96,97 dollar en Brent-olie werd 3,9 procent duurder op 104,88 dollar per vat. De euro was 0,9995 dollar waard, vrijwel net zoveel als bij het slot van de beurshandel in Europa.