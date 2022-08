Iraaks persbureau: Al-Sadr in hongerstaking tegen geweld

De machtige sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr heeft maandagavond via zijn partijchef Hassan al-Athari op Twitter aangekondigd dat hij in hongerstaking gaat om de rust te herstellen in Irak. Volgens het staatspersbureau INA is Sadr van plan niet te eten en te drinken totdat de gewelddadigheden en het gebruik van wapens in het land ophouden. ‘De corrupte gemeenschap geeft, wat er ook gebeurt, niemand een rechtvaardiging voor het gebruik van geweld.’