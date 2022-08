Regering VS bezorgd over mogelijke energietekorten in Europa

De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over mogelijke energietekorten in Europa nu de winter in aantocht is. Dat heeft de woordvoerder van het Witte Huis voor nationale veiligheid John Kirby gezegd. Volgens hem zullen de Verenigde Staten helpen om eventuele tekorten te voorkomen.

Door de verminderde Russische gasleveringen aan Europa zijn de energieprijzen de hoogte ingeschoten en zijn er zorgen over tekorten. ‘Dit is iets waar we op blijven focussen als de herfst overgaat naar de winter. We zullen met bondgenoten en partners samenwerken om eventuele tekorten te verminderen’, aldus Kirby. Volgens hem zoeken de VS daarvoor wereldwijde samenwerking met andere landen en energiebedrijven.

Kirby gaf verder aan vertrouwen te hebben in de Europese steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland, ondanks de energiecrisis in Europa. ‘Wat we zien op diplomatiek gebied, aan het economisch front en in de assistentie bij veiligheid, is indrukwekkend.’ Hij sprak van een ‘absolute en onveranderde vastbeslotenheid en eenheid’ rond de steun aan Oekraïne.