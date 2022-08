Geen grote problemen op derde stakingsdag NS

‘In het stakingsgebied reed nagenoeg geen enkele trein en ook buiten het stakingsgebied waren er treinen die uitvielen als gevolg van de staking. Daardoor hebben reizigers mogelijk kort van tevoren te horen gekregen dat hun trein uitviel, maar het heeft niet tot enorme problemen geleid op stations.’ Ook waren de treinen die wél gingen niet overvol, aldus de woordvoerder.

Volgens een woordvoerder van vakbond FNV was er maandag opnieuw een hoge stakingsopkomst. ‘Qua stakingsbereidheid was het dus een geslaagde dag, maar voor reizigers was het natuurlijk jammer en vervelend. En morgen komt het klapstuk, dat wordt nog vervelender.’

Midden-Nederland

Dinsdag, de vierde dag van de estafettestaking, wordt er gestaakt in Midden-Nederland, waardoor de treinen in alle windrichtingen worden getroffen. De NS kondigde daarom maandagmiddag aan dat in het hele land geen NS-treinen rijden, behalve op het traject Amsterdam Centraal - Schiphol. De spoorvervoerder adviseert treinreizigers hun reis uit te stellen of vervangend vervoer te regelen.

‘Het kostte tijd om alle scenario’s af te wegen en uiteindelijk zijn we op het minst fijne scenario uitgekomen’, aldus de woordvoerder van de NS. ‘We verwachten dat het morgen wederom rustig zal zijn op de stations en dat de meeste reizigers op de hoogte zijn van de staking.’

NS-personeel voert actie vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen de NS en de vakbonden FNV, CNV en VVMC. Volgens de woordvoerder van de FNV gaan de stakingen door totdat de NS op de cao-eisen reageert. ‘Dat is tot nu toe niet gebeurd.’