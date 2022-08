COA na kort geding in gesprek met omwonenden ‘asielhotel’

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat binnenkort in gesprek met de omwonenden van hotel ‘t Elshuys in Albergen, waarin het COA tweehonderd asielzoekers onder zal brengen. Dit zei bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA in reactie op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank in Almelo over de verkoop van het ‘asielhotel’ aan het COA.

‘De uitspraak geeft duidelijkheid. Er was onduidelijkheid over de verkoop, of die nou wel of niet door zou mogen gaan. De rechter heeft vandaag aangegeven dat de verkoop echt door kan gaan en dat het pand naar het COA toe moet. En tegelijkertijd geeft dat ons wel de verplichting om met de omwonenden te gaan praten en te laten zien dat wij op heel veel plekken een goede buur zijn en dat wij dat ook in Albergen kunnen en willen zijn’, aldus Schoenmaker na het vonnis van de rechter.

Het COA gaat op korte termijn een vergunning aanvragen voor het gebruik van het hotel als opvanglocatie. ‘Dat gaan we doen voor ongeveer 150 tot 200 mensen die in het hotel passen. Nog niet voor daarbuiten, want dat is een andere procedure. Maar ik vind het nog belangrijker dat we gaan praten met de omwonenden. Ik heb veel zorgen gezien, mensen die er echt mee zitten dat dit allemaal speelt. We hebben heel veel ervaring met asielopvang. We zullen laten zien dat we dit goed kunnen, dat we dit ook in Albergen tot een succes kunnen maken. Maar daarvoor moet je wel in gesprek raken en dat kunnen we na deze uitspraak gaan doen.’

Het COA gaat ook in gesprek met de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt. De aankoop was zonder medeweten van de gemeente gedaan, wat tot veel onrust leidde.