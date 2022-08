Duits energiebedrijf Uniper vraagt om meer hulp overheid

Het Duitse energiebedrijf Uniper heeft de Duitse overheid opnieuw om miljardenhulp gevraagd om zo de energiecrisis te overleven. Uniper wil nog eens 4 miljard euro aan krediet van de Duitse staatsinvesteringsbank KfW. Een eerdere kredietlijn van KfW van 9 miljard euro is al gebruikt door Uniper.

Uniper gaf aan dat de financiële positie verder is verslechterd door de sterk gestegen energieprijzen en verminderde gasleveringen uit Rusland en dat de extra steun nodig is om het bedrijf te stabiliseren. Door de energiecrisis leed de onderneming uit Düsseldorf in de eerste helft van dit jaar een verlies van meer dan 12 miljard euro.

Het concern kwam in de problemen doordat Rusland de gasleveringen via de Nord Stream-pijplijn afkneep. Daardoor kreeg Uniper niet meer genoeg gas om aan al zijn leveringsverplichtingen te voldoen. Het bedrijf moest daarop gas bij gaan kopen op de vrije markt, maar de prijzen daarvan liggen veel hoger dan wat Uniper aan het Russische staatsgasconcern Gazprom betaalde via een langetermijncontract.

Volle snelheid

‘We werken op volle snelheid samen met de Duitse overheid om een permanente oplossing te vinden voor deze crisis’, aldus Uniper-topman Klaus-Dieter Maubach in een verklaring. ‘Anders kan Uniper niet langer zijn systeem-kritieke functie voor Duitsland en Europa vervullen.’

Uniper is grotendeels in handen van het Finse energiebedrijf Fortum en speelt een belangrijke rol in de Duitse energievoorziening aan gemeentelijke nutsbedrijven en de industrie van de grootste economie van Europa.