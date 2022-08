Rentevrees duwt Wall Street verder omlaag na koersval

De aandelenbeurzen in New York gingen maandag verder omlaag na de koersval op vrijdag. De waarschuwing van de Amerikaanse voorzitter van de centrale bank Jerome Powell dat de rentetarieven verder omhoog moeten om de hoge inflatie te bestrijden, dreunde nog na op Wall Street. Beleggers hadden juist gehoopt dat Powell zou aangeven dat de rente in de grootste economie ter wereld mogelijk iets minder agressief hoeft te worden verhoogd vanwege de lichte afkoeling van de inflatie.

De Federal Reserve heeft de rente dit jaar al meermaals verhoogd. Dat gebeurde de laatste twee keer met sprongen van 0,75 procentpunt. Voorafgaand aan de toespraak van Powell tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole, hoopten beleggers dat de Fed de rente in september met een half procentpunt zou verhogen. Nu wordt rekening gehouden met een verhoging van driekwart procentpunt. Ook verschillende beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) hintten afgelopen weekend op een mogelijke renteverhoging van 0,75 procentpunt in het eurogebied.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent lager op 32.053 punten. Vrijdag raakte de Dow ruim 1000 punten kwijt en beleefde daarmee de slechtste dag sinds mei dit jaar. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent tot 4035 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 12.087 punten, na de koersval van bijna 4 procent in de vorige handelssessie. De hoofdgraadmeters op Wall Street zagen daarmee de koerswinst van deze maand weer verdampen.

Tesla

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla daalde 0,3 procent. Topman Elon Musk hoopt dat de zelfrijdende Tesla’s tegen het einde van het jaar klaar zijn en kunnen worden gebruikt in de Verenigde Staten en mogelijk ook in Europa, afhankelijk van de goedkeuringen van toezichthouders.

Netflix klom 2,2 procent. Het bedrijf, dat precies 25 jaar geleden begon als verhuurder en verkoper van dvd’s, wil naar verluidt 7 tot 9 dollar per maand gaan vragen voor zijn nieuwe abonnement met reclame op zijn streamingdienst. Voor een abonnement zonder reclameboodschappen betalen Amerikanen 15,49 dollar per maand.

Qualcomm was vrijwel onveranderd. Persbureau Reuters meldde op basis van bronnen dat de Europese Commissie niet in beroep gaat tegen het besluit van het Europees Hof van Justitie om een boete van bijna 1 miljard euro die Brussel in 2018 aan de chipmaker had opgelegd, te schrappen.