Een derde van Pakistan staat onder water

‘Het is allemaal één grote oceaan, er is geen droog land om het water naar weg te pompen’, aldus de minister. Door de regen zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vele woningen zijn weggespoeld en er is veel landbouwgrond verloren gegaan. Zo’n 33 miljoen Pakistanen zijn door het noodweer getroffen, dat komt neer op een op de zeven inwoners.

De seizoensgebonden regens hebben sinds juni officieel iets meer dan duizend mensen het leven gekost, maar het werkelijke dodental kan veel hoger liggen. Door schade aan wegen en bruggen zijn honderden dorpen in het bergachtige noorden afgesneden van de rest van Pakistan. De overstromingen zijn vergelijkbaar met die van 2010, de ergste ooit geregistreerd. Er vielen toen meer dan 2000 doden.

Geïmproviseerde kampen

De gevallen hoeveelheid regen in heel Pakistan is volgens de meteorologische dienst twee keer hoger dan gebruikelijk. In de provincies Beloetsjistan en Sindh is vier keer meer regen gevallen dan gemiddeld in de afgelopen dertig jaar. Sinds juni is in Padidan (Sindh) meer dan 1,2 meter regen gevallen. Dat maakt van Padidan de natste plaats van het land.

Ontheemde Pakistanen zoeken hun toevlucht in geïmproviseerde kampen die in heel het land opduiken en slapen ook op bijvoorbeeld verhoogde snelwegen. De Pakistaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen en vraagt de internationale gemeenschap om hulp. De eerste vluchten met hulp arriveerden zondag, vanuit Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.